Options du sujet Imprimer le sujet

Avaruus Un soleil de crépuscule dans le désert 1 #1

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 6107 Karma: 4795



Le soleil est rouge, comme pour tout crépuscule, mais il a un effet bizarre là. On dirait presque une boule avec une peinture glossy.

Contribution le : Aujourd'hui 15:15:49