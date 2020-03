Options du sujet Imprimer le sujet

Je m'installe Inscrit: 06/09/2008 16:14 Post(s): 143 Karma: 131 Suite au confinement, des étudiants de la ville estudiantine belge de Louvain-la-Neuve se sont amusés à recréer dans le jeu Minecraft l'entièreté du centre ville. Et je dois dire que c'est impressionnament ressemblant !



Bon visionnage





Contribution le : Aujourd'hui 17:47:45