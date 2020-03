Un homme déplace une remorque + Technique avec un ours en peluche

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 41147 Karma: 16290

Un homme perd le contrôle d'une remorque qu'il déplace dans une allée.





Man Loses Control of Trailer at the Cost of His Mailbox || ViralHog boite lettres





Une femme utilise un ours en peluche pour encourager son chien à manger une friandise.





Girl Uses Teddy Bear to Get Doggo to Eat || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 20:35:24