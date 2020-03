Animation pour montrer notre soutiens aux combatant du corona

Je suis accro Inscrit: 13/02/2012 14:55 Post(s): 605 Karma: 129

True Heroes



Avec un amis on trouvait le temps long pendant le confinement, la vie s'est un peu arrété, alors on a décidé de faire une petite vidéo pour soutenir à notre manière toutes ces personnes qui combattent le corona virus. On a pris un membre du personnel soignant pour représenter le héros dont on parle, mais on oublit pas tous les autres corps de métier qui continuent de travailler dans des conditions pas toujours facile. Cette vidéo s'adresse également à toutes les personnes qui restent chez elles et qui contribuent à l'effort collectif.



Merci à toutes ces personnes !



Force à tous et bonne soirée !

Contribution le : Aujourd'hui 21:57:39