Scruffy vidéobomb du discourt de Macron 1 #1

Slip de Bain





David Honnorat - La France que j'aime c'est celle qui lâche rien et qui, quelles que soient les circonstances, ne manque jamais une occasion de faire coucou quand elle passe à la télé ! Pendant le discours du chef de l’Etat, une silhouette en arrière-plan, derrière une fenêtre, faisait coucou. Dans cette période grave, cette légèreté – un peu lourde – fait sourire.David Honnorat - La France que j'aime c'est celle qui lâche rien et qui, quelles que soient les circonstances, ne manque jamais une occasion de faire coucou quand elle passe à la télé !

Aujourd'hui 01:04:58