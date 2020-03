Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Sans public 4 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 65133 Karma: 27639 Une parodie de la chanson Les amoureux des bancs publics de Georges Brassens





Sans public

Contribution le : Aujourd'hui 07:16:12

Scruffy Re: Sans public 0 #2

Slip de Bain Inscrit: 30/08/2016 07:02 Post(s): 7572 Karma: 18973 Excellente la chute

Contribution le : Aujourd'hui 07:23:51

Milot Re: Sans public 1 #3

J'aime glander ici Inscrit: 31/10/2014 13:06 Post(s): 5357 Karma: 3210 La chute est... comment dire...?



Une question:

Savez-vous si nos grands humoristes Mado la niçoise, Gad Elmaleh,

Titoff, Franck Dubosc,... sont confiné(e)s ou bien ont-ils l'obligation

de produire dans leur usine à sketchs?

Contribution le : Aujourd'hui 08:10:46