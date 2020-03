Le chœur de l'opéra de Rome chante confiné

Options du sujet Imprimer le sujet

Coro virtuale "Va pensiero" ("Nabucco" di G. Verdi) - International Opera Choir

Je m'installe Inscrit: 05/11/2011 07:55 Post(s): 380 Karma: 485 Une pensée pour l'ingé son qui a reçu toutes ces prises avec des reverb de salle de bain et de salon.

Le son est vachement bien, ils sont tous bien équipés à la maison dis donc

A mon avis c'est plutôt un enregistrement précédent sur des images skype. C'est plus simple que d'essayer de travailler le son pour en faire un truc correct. Citation :A mon avis c'est plutôt un enregistrement précédent sur des images skype. C'est plus simple que d'essayer de travailler le son pour en faire un truc correct.

