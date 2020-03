Options du sujet Imprimer le sujet

LeCromwell Est ce qu un connard a toujours raison de se comporter comme tel ? 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/05/2009 19:21 Post(s): 3695 Karma: 2957

Contribution le : Aujourd'hui 12:06:51

Tchairo Re: Est ce qu un connard a toujours raison de se comporter comme tel ? 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 5430 Karma: 3323



ou alors ce sont tous des connards et le pauvre Gérard s'est fait pigeonné par l'organisateur (qui en est un lui aussi) Gérard est un connard !ou alors ce sont tous des connards et le pauvre Gérard s'est fait pigeonné par l'organisateur (qui en est un lui aussi)

Contribution le : Aujourd'hui 12:12:40