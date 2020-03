Options du sujet Imprimer le sujet

Zertyy Vomito sort les poubelles...

*Vomito = Ref à la BD Titeuf. Un jeune garçon (Nathan) ayant l'estomac sensible, tente de sortir les poubelles tout en luttant*Vomito = Ref à la BD Titeuf.

JCM77

Je m'installe Inscrit: 04/04/2018 16:45 Post(s): 451 Karma: 445 C'est ça de balancer ses fœtus dans les poubelles, ça sent vite...

Variel

Soit ça remontait tout en vrac, soit ça traversait en courant et il n'arrivait pas à sa litière.

Vomito n'aurait pas supporté…





Vomito = Ref à la BD Titeuf. Ça me rappelle mon chat précédent, qui avait des problèmes de boyaux.Soit ça remontait tout en vrac, soit ça traversait en courant et il n'arrivait pas à sa litière.Vomito n'aurait pas supporté…Vomito = Ref à la BD Titeuf.

yayabe

Je suis accro Inscrit: 28/11/2013 09:09 Post(s): 945 Karma: 716 Pareil devant la couche de mes gamins, même après trois, on guérit pas...

