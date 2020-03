Enfermés, confinés - Version confinée de la Reine des Neiges

Options du sujet Imprimer le sujet

Bonjour !



Je suis nouvelle ici, et voulais vous partager ma petite contribution en cette étrange période en vous présentant ma version confinée de la Reine des Neiges !

Ne me remerciez pas pour la chanson dans la tête, c'est cadeau...











En espérant qu'elle vous plaise !



Bon confinement à vous ^^

