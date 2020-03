Comment les VOITURES détectent-elles des panneaux de signalisation (1 solution)

Je viens d'arriver Inscrit: 19/01 12:49:28 Post(s): 8

CrazyCow Salut déjà merci pour le com !

Et du coup, oui, il y a des applications déjà mises en oeuvre aujourd'hui : voiture autonome, Semi-autonome par exemple.

Le GPS (waze par exemple) c'est top mais ce n'est pas "autonome" car tu as des informations qui viennent de l'extérieur.

En gros, aujourd'hui, de nombreuses voitures ont des caméras qui permettent de capter les panneaux pour réguler la vitesse de la voiture (si tu actives l'option).

À la fin de la vidéo on avait même commencé la détection de lignes ce qui permet à la voiture de rester dans sa voie.

Détection de panneaux -> traitement -> régulation du moteur.

Ça a un bon impact écologique car moins d'accélération et décceleration.

Les données GPS c'est top mais imagine s'il y a un accident par exemple, à qui la faute ? Et aussi s'il y a un changement de panneaux ou autres ?

Contribution le : Aujourd'hui 15:55:57