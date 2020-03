Options du sujet Imprimer le sujet

bravocharly Comment s'occuper pendant le confinement ? 1 #1

Et quand je m'ennuie, je cuisine, aujourd'hui c'est opération "crêpes"





Et après je me gave en matant Shrek



Contribution le : Hier 14:30:43