#86 : L'ÉGOISME DANS LES MAGASINS

Contribution le : Aujourd'hui 15:09:01

Re: Expérience sociale avec du papier toilette

Je suis accro Inscrit: 29/04/2016 00:49 Post(s): 693 Karma: 456 La bonne idée ce genre de caméra cachée sous couvert "d'expérience sociale" qui génère un nombre incalculable de contacts entre les gens.



Ce qui est rassurant quand même c'est que la plupart des gens réagissent en essayant de calmer la situation.

Contribution le : Aujourd'hui 15:59:01