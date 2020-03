Chicago : des véhicules militaires sur rail

J'aime glander ici Inscrit: 17/02/2008 20:35 Post(s): 5774 Karma: 1193









2DivCa / 2CdnDiv - We're bringing back equipment that had been sent to another province for an exercise. Nous ramenons du matériel qui avait été envoyé dans une autre province pour un exercice. #COVIDー19 #coronavirus





Ce que je conclue?

Je conclue que nos trains sont super lents c'est quoi ce bordel On a eu pareil au Québec mais le gouvernement a vite réagi :2DivCa / 2CdnDiv - We're bringing back equipment that had been sent to another province for an exercise. Nous ramenons du matériel qui avait été envoyé dans une autre province pour un exercice. #COVIDー19 #coronavirusCe que je conclue?Je conclue que nos trains sont super lents c'est quoi ce bordel

Contribution le : Aujourd'hui 16:08:27