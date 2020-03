Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Un chien tourne autour d'un siège 2 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 41165 Karma: 16310 Un chien tourne inlassablement autour d'un siège en poursuivant la poignée de sa laisse.





Doggo Chases Leash Around Furniture || ViralHog

Aujourd'hui 18:24:06