Source





Un dragon du Komodo se déplace avec la tête dans la carapace d'une tortue. Il est visiblement en train de manger en marchant. Il retire sa tête tranquilou à la fin. C'est rigolo de voir les pates de la tortue faire bloblob. Un dragon du Komodo se déplace avec la tête dans la carapace d'une tortue. Il est visiblement en train de manger en marchant. Il retire sa tête tranquilou à la fin. C'est rigolo de voir les pates de la tortue faire bloblob.

Contribution le : Aujourd'hui 22:10:08