Décès en France d'une enfant de 16 ans atteinte du coronavirus

J'aime glander ici





Je ne savais pas où poster cette triste annonce, pas dans



"Concernant l'état de santé général de la jeune fille avant son décès, le directeur de la Santé a déclaré lors de sa prise de parole qu'il n'avait pas de détails sur d'éventuelles pathologies antérieures." (Source)



Il y a eu malheureusement beaucoup de décès en France liés au coronavirus, 1696 victimes au total (à ce jour)



"Il s'agit de la première victime connue de cet âge en France"



C'est ce détail qui me fait un déclic et qui me choc profondément. 16 ans, cette fille n'a pas eu le temps de profiter de la vie.



Voilà je souhaitais vous partager mon impression concernant ce drame. J'espère ne pas être le seul que ça choc.



Comme beaucoup, parce que j'ai la trentaine je me sentais "immunisé" face à ce virus (dans le sens où je pensais que ça ne pourrait pas me tuer si je le chopais) et là je m’aperçois que des jeunes gens, plus jeunes que moi peuvent en mourir ...







EDIT: Désolé si ce post n'est pas approprié où si je "casses" l'ambiance où si vous pensez que je fais du mélodrame... Mais j'avais besoin de partager mon impression.

Pour moi cette nouvelle me sort de mon "ça n'arrive qu'aux autres" et je me prends une grosse claque.



Contribution le : Aujourd'hui 00:28:17