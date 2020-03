Sauvetage d'un orignal + Cardi B Remix

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 41170 Karma: 16320

Des personnes à motoneige viennent au secours d'un orignal coincé dans la neige.





Snowmobilers rescue moose from tree well in Western Newfoundland





Cardi B Remix par DJ Snake.





DJ SNAKE x CARDI B REMIX

Contribution le : Aujourd'hui 08:31:36