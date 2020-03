Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 41169 Karma: 16319

Un bébé n'est pas fan de la barbe qui pique de son papa.





Baby Gets Agitated by Dad's Beard || ViralHog





Un homme veut retourner son omelette avec une poêle.





Pan Breaks Mid Flip and Causes Big Spill || ViralHog

