Nouvelle vidéo d'AlTi5 arrivant à un carrefour

Serial Locker Inscrit: 22/01/2007 23:42 Post(s): 18147 Karma: 4714 Un véhicule laisse gentiment passer un piéton au passage clouté





Contribution le : Aujourd'hui 10:12:09

Yazguen Re: Nouvelle vidéo d'AlTi5 arrivant à un carrefour 0 #2

Je poste trop Inscrit: 18/02/2005 18:32 Post(s): 11354 Karma: 9082

Merci en tout cas pour l'effet de surprise... J'le savais que c'était un salaud ce Alti....Merci en tout cas pour l'effet de surprise...

Contribution le : Aujourd'hui 10:21:00

Scruffy Re: Nouvelle vidéo d'AlTi5 arrivant à un carrefour 0 #4

Slip de Bain Inscrit: 30/08/2016 07:02 Post(s): 7584 Karma: 19006 Sur une piste cyclable le piéton n'est pas prioritaire et il n'a pas surveillé son angle mort, il aurait put s'excuser c'est la moindre des choses

Contribution le : Aujourd'hui 10:34:40