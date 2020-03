Utiliser son CPU comme BBQ

Options du sujet Imprimer le sujet

CPUで焼肉してみた! BBQ on AMD CPU (Meatsink)

Très bon CPU les Phenom II, la cuisson est uniforme

C'est long pour une bouchée !

Faut pas avoir d'invité !

La plaque de cuisson doit être galère à laver ^^

