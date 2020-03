Bas Précédent Suivant Le sujet est verrouillé

Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Jeu en Ligne : Loup-Garou, Rendez-vous ce soir (27/03) à 20h30 sur discord 2 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 30060 Karma: 8572



Bonjour à tous,



Histoire de se divertir un peu pendant ce confinement, je vous propose de se retrouver ce soir sur le discord de Koreus pour jouer ensemble au jeu du Loup-Garou.



Nous utiliserons cette plateforme pour y jouer:

Vous retrouverez toutes les informations du jeu et des différents rôles directement sur le siteweb.

Si vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez pas à vous inscrire en avance sur Wolfy.fr. (c'est gratuit)



Pour discord, si vous n'avez pas encore activé votre compte koreus voici les démarches à suivre

Cliquez sur ce lien :



L'invitation pour le discord Koreus :



Ce soir, 20h30!!!



(en parler dans le bar) Bonjour à tous,Nous utiliserons cette plateforme pour y jouer: Wolfy.fr Vous retrouverez toutes les informations du jeu et des différents rôles directement sur le siteweb.Si vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez pas à vous inscrire en avance sur Wolfy.fr. (c'est gratuit)Pour discord, si vous n'avez pas encore activé votre compte koreus voici les démarches à suivreCliquez sur ce lien : https://www.koreus.com/fonctions/discord.php?op=link (ou bien allez directement sur votre page profil)L'invitation pour le discord Koreus : https://discord.gg/hQAskjH

Contribution le : Aujourd'hui 11:07:59

Vous navigateur est trop vieux _________________

Le sujet est verrouillé