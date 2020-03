Index des forums Koreus.com La chambre des Liens Excellente tribune d'un psychologue à l'hôpital de Mulhouse Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

https://www.liberation.fr/debats/2020/03/24/j-ai-la-rage_1782912



Il va falloir que des têtes tombent (actuelle et passé) car la responsabilité même multiple n’en est pas moins réelle pour chacun de ceux qui aurait pu mais n’ont rien fait.

Pas un gouvernement n’a inversé le travail de sape opéré par les différents gouvernements visant à retirer les moyens de nos hôpitaux publics. Tous le savait, les manifestations de ce corps de métier sont légions depuis longtemps.

Le but est de rendre « inefficace » (sans moyen humain et matériel comment l’être) pour mieux justifier une future privatisation (« réforme ») de notre système de santé.

Ceux qui le veulent n’ont pas besoin de système de santé public, ils vont déjà dans des cliniques privées …

Notre santé à tous, nous le peuple, leur coute a travers les cotisations, il veulent detruire le publique car ils ne l’utilise pas tout en le payant.



