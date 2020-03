Options du sujet Imprimer le sujet

GrossePatate Il promène sa poule en laisse pendant le confinement 1 #1

Guardia Civil - #NoTieneGracia Guardias civiles de #Lanzarote denuncian a una persona por incumplir las medidas de limitación de circulación impuestas en por el estado de alarma paseando una gallina #EsteVirusLoParamosUnidos Guardia Civil- #NoTieneGracia Guardias civiles de #Lanzarote denuncian a una persona por incumplir las medidas de limitación de circulación impuestas en por el estado de alarma paseando una gallina #EsteVirusLoParamosUnidos

Contribution le : Aujourd'hui 11:46:54