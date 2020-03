Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Un Boing 727 transformé en suite d'hôtel 2 #1

Kodak Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 13017 Karma: 8658 C'est classe



Un Boeing 727 transformé en suite d’hôtel

Contribution le : Aujourd'hui 14:11:34

-Flo- Re: Un Boing 727 transformé en suite d'hôtel 0 #4

Je poste trop Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 10940 Karma: 3269 Et les fondations ont été creusées par le cratère d'un 737 Max !

Contribution le : Aujourd'hui 15:14:04