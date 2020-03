Je viens d'arriver Inscrit: Aujourd'hui 01:19:09 Post(s): 1





Clip et morceau entièrement réalisés pendant le confinement dû au COVID-19.

Mauve et Rêve. (feat Mauvaise Bouche)

Adrien Arl (feat Mauvaise Bouche) - Mauve et Rêve.



Remerciements à Fiona Gregoire, Siraba Sangare, Odile & Michael Kenward, Kévin Froly & Alexia Paulus, Christelle et Noé Gregoir Atika Fettomi, Fabien et Sohane Lissillour, Amélie Egea, Timothée Renard & Martin Giraud, Sebastien Bechara & Sarah Gilbert, Agathe Bonnet-Moscatelli & Aurélien Richter, Maugan Kenward & Emma Fettomi, Cristobal Desconnet, Elie Lemoine & Alix Moreno, Clément Arlin & Nicolas Chelly, Romain Chabot, Victoria, Marie & Colombe Augier, Cyprien Deve, Lou Salaün Tilly, Adrien Reyne, Baptiste Flayols & Eulalie Reverte.



Morceau téléchargeable gratuitement sur :



Chant : Mauvaise bouche

Claviers : Tristan Perrin

Mix : Romain Dupont & Smogy

Mastering : Frédéric Maury

