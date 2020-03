Une chatte réclame à manger

Options du sujet Imprimer le sujet

Je mets ça car la mienne n'arrête pas de piailler qu'elle veut sa gamelle du soir mais c'est pas encore l'heure !



Adorable Deformed Kitty Wants Her Food || ViralHog

On dirait qu'il comprend pas ce qu'elle dit

:'( il a les pattes avant atrophiées surtout

