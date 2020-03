Options du sujet Imprimer le sujet

_Spo0n_ Des poumons infectés par le coronavirus modélisés en 3D





Des chercheurs américains ont utilisé la réalité virtuelle pour modéliser et mieux comprendre les dommages causés par le virus. Mais aussi faire passer un message de prévention.

Aujourd'hui 09:01:32