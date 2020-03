Options du sujet Imprimer le sujet

FMJ65 Des visionnaires .... 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 8648 Karma: 2512 En tournée partout au Québec dès Février 2020

Vachement bien programmé leur truc !!!! Le bon thème, la bonne période, c'est très fort.

C'est sûr, ils vont faire un carton !...........





Contribution le : Aujourd'hui 10:14:11