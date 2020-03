Options du sujet Imprimer le sujet

CloudyProd Strasbourg filmée en DRONE pendant le Covid19 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: Hier 11:24:54 Post(s): 1



Je vous partage une vidéo que j'ai réalisé pendant le confinement à Strasbourg :



Bonne journée à tous ! Salut tout le monde !Je vous partage une vidéo que j'ai réalisé pendant le confinement à Strasbourg : https://youtu.be/zgBmmjxBKJk Bonne journée à tous !

Contribution le : Hier 11:31:02