Un volcan dont la lave produit des flammes bleues

Burning Blue: Indonesia’s Psychedelic Sulphur Volcano





Le volcan nommé Kawah Ijen, situé en Indonésie, produit des flammes bleues, du fait du soufre qu'il contient. Plus d'infos sur





Le volcan [...] produit des flammes bleues



Sur le lien Wiki ► "Son nom signifie « cratère Vert » en javanais"



Bien les Javanais ! Citation :Sur le lien Wiki ► "Son nom signifie « cratère Vert » en javanais"Bien les Javanais !

Le volcan [...] produit des flammes bleues



Sur le lien Wiki ► "Son nom signifie « cratère Vert » en javanais"



Bien les Javanais !



Bienguindin Lesguédé Jaguada vaguada naisgédé Citation :Bienguindin Lesguédé Jaguada vaguada naisgédé

