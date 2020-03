Options du sujet Imprimer le sujet

schnapss Giedre chante Comme Avant (le confinement) 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 01/07/2005 17:11 Post(s): 4007 Karma: 894

Comme Avant (ConfinementSong)



Les paroles sont magnifiques, vraiment.

Contribution le : Aujourd'hui 22:49:08