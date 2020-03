Options du sujet Imprimer le sujet

millerf Deep Fake: Quand tu as du temps à perdre 2 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 03/04/2012 01:01 Post(s): 99







Quand tu as trop de temps pour toi pendant le confinement. Et que tu veux essayer de faire un deepfake.

Contribution le : Aujourd'hui 10:12:07