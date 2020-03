Options du sujet Imprimer le sujet

El_taquetinho Coronavirus : témoignage d'un couple de nonagénaires qui a battu la maladie 2 #1

Je suis accro Inscrit: 22/06/2012 13:34 Post(s): 1037 Karma: 207





Plus d'infos

Contribution le : Aujourd'hui 11:13:11

FMJ65 Re: Coronavirus : témoignage d'un couple de nonagénaires qui a battu la maladie 0 #3

J'aime glander ici Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 8654 Karma: 2513 Bel exemple. Mais bon, pour 88 balais il est quand même dans un état de forme exceptionnel. "Jamais malade "!

Pour avoir pas mal de personnes très âgées dans mon entourage familial, je crains que ce exemple soit malheureusement exceptionnel. Il faut s'y préparer psychologiquement.

Enfin, comme tu dis, cela permet tout de même de garder de l'espoir !

Contribution le : Aujourd'hui 11:53:29