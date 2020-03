Regarder une vidéo de France.tv depuis l'étranger

Je poste trop Inscrit: 26/01/2006 21:50 Post(s): 10668 Karma: 9627





J'ai vu hier que France.tv proposait l'intégrale d'Apocalypse sur leur site et en cette période de confinement, plutôt que de regarder les infos H24, j'aime bien regarder des séries et des documentaires.



Malheureusement, depuis la Belgique, je suis coincé car c'est indiqué que "Pour des raisons de droits concédés à France Télévisions, cette vidéo n'est pas disponible depuis votre position géographique (BE)".



Quelqu'un aurait une astuce pour me donner un petit coup de main ?



Merci beaucoup ! Bonjour à tous !J'ai vu hier que France.tv proposait l'intégrale d'Apocalypse sur leur site et en cette période de confinement, plutôt que de regarder les infos H24, j'aime bien regarder des séries et des documentaires.Malheureusement, depuis la Belgique, je suis coincé car c'est indiqué que "Pour des raisons de droits concédés à France Télévisions, cette vidéo n'est pas disponible depuis votre position géographique (BE)".Quelqu'un aurait une astuce pour me donner un petit coup de main ?Merci beaucoup !

Contribution le : Aujourd'hui 12:38:45