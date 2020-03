Options du sujet Imprimer le sujet

Carapuce Combinaison de plongée pour faire ses courses 1 #1

Je m'installe Inscrit: 03/01/2017 13:06 Post(s): 185 Karma: 490





Combinaison de plongée pour faire ses courses Lui il a mis la barre très très haut - Débilos level 1 000 000Combinaison de plongée pour faire ses courses

Contribution le : Aujourd'hui 14:37:45

Krogoth Re: Combinaison de plongée pour faire ses courses 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 30/09/2007 15:44 Post(s): 2808 Karma: 911 "Débilos"?

A on l'air moins débile en décubitus ventral sur un lit d'hopital??

Contribution le : Aujourd'hui 14:49:08