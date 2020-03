Il y a un an déjà quand les hôpitaux alertaient...

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 10630 Karma: 3754





Du coup, on lui coupe les vivres, afin qu'il dépense moins.

Effectivement, c'est efficace, il ne dépense plus.

On rogne sur tout.



On en paie aujourd'hui les conséquences.

Et ce n'est pas une prime au personnel qui va suffire alors qu'il manque du monde et du matériel. L'hôpital doit être rentable…Du coup, on lui coupe les vivres, afin qu'il dépense moins.Effectivement, c'est efficace, il ne dépense plus.On rogne sur tout.On en paie aujourd'hui les conséquences.Et ce n'est pas une prime au personnel qui va suffire alors qu'il manque du monde et du matériel.

Contribution le : Aujourd'hui 18:46:22