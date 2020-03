Options du sujet Imprimer le sujet

gonorrhus [vidéo] Rester zen 1 #1

Je suis accro Inscrit: 04/01/2017 19:08 Post(s): 1315



Quand on reste chez soi (restez chez vous s'il vous plaît), c'est difficile, pénible, pas cool comme disent les djeunz. Voici un parfait exemple de zénitude qui devrait remonter le moral à tout le monde

Contribution le : Hier 23:55:15