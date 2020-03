Options du sujet Imprimer le sujet

yayabe 45 musiciens confinés -> "la tendresse" de Bourvil 7 #1

Je suis accro Inscrit: 28/11/2013 09:09 Post(s): 949 Karma: 723 Valentin Vander a réuni 45 musicien.nes et chanteur.ses depuis leur lieu de confinement pour interpréter cette sublime chanson immortalisée par Bourvil en 1963



Symphonie confinée - La tendresse

Contribution le : Aujourd'hui 11:42:21