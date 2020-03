Question de droit sur le dépôt de marque à l'INPI

Koreus Addict Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 13704 Karma: 16081





Si une société dépose une marque, est-ce qu'elle peut ensuite imposer un changement de nom aux sociétés qui utilisaient déjà ce nom avant (mais qui n'ont pas déposé leur marque à l'INPI) ?



La réponse logique me ferait dire que non. Sinon pour 700 €, ce serait facile de pourrir tous les concurrents qui n'ont pas déposé leur nom de société. Je me trompe ?



Logiquement cette société ne pourrait s'opposer qu'à l'utilisation de sa marque par des sociétés créées après son dépôt de marque à l'INPI, non ? Comme je sais qu'il y a tous les métiers représentés sur Koreus, je tente ma chance avec une question de droit de propriété industrielle (je ne sais pas s'il faut déplacer le topic dans Têtes chercheuses ?) :Si une société dépose une marque, est-ce qu'elle peut ensuite imposer un changement de nom aux sociétés qui utilisaient déjà ce nom avant (mais qui n'ont pas déposé leur marque à l'INPI) ?La réponse logique me ferait dire que non. Sinon pour 700 €, ce serait facile de pourrir tous les concurrents qui n'ont pas déposé leur nom de société. Je me trompe ?Logiquement cette société ne pourrait s'opposer qu'à l'utilisation de sa marque par des sociétés créées après son dépôt de marque à l'INPI, non ?

Contribution le : Aujourd'hui 12:12:59