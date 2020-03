Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Doublé par un idiot

Dangereux et stupide



Brake Check Breaks Bad || ViralHog



Krogoth Re: Doublé par un idiot

Bah oui, un camion ca freine pas comme une voiture...



Vassili-Zaistev Re: Doublé par un idiot

Je pense que le camion lui a coupé la route à la base. Mais bon, la réaction après coup est un chouia excessive.



alfosynchro Re: Doublé par un idiot

@Vassili-Zaistev



J'ai un cousin comme ça ; il déteste les gens qui font des queues de poisson, qui freinent devant, qui ne respectent pas les distances de sécurité... Mais pourtant, il est parfois le premier à le faire... sauf que lui a toujours une "bonne raison".

C'est toujours un peu "son droit contre les devoirs des autres".



Berousky Re: Doublé par un idiot

cette fin ridicule dans la barrière

