À 95 ans, il rejoue pour la première fois du piano depuis son AVC

Après plusieurs années sans jouer (depuis qu'il a fait un AVC), Julian Lee (95 ans) retrouve instinctivement les accords au piano de la chanson "After You've Gone". En compagnie de James Morrison à la trompette.





Don Burrows, Julian Lee and James Morrison - After You've Gone

