Le "je passe sous un tunnel, je n'entends rien" d'un responsable COVID19 de l'OMS à propos de Taïwan

L'épidémiologiste canadien Bruce Aylward, co-responsable d'une des missions de l'OMS sur le COVID-19 a été intérrogé par des taïwanais à propos de la reconnaissance de Taïwan par l'OMS.



Il ne maîtrise pas du tout l'action de botter en touche, mais alors pas du tout...





Pour le contexte : l'OMS pour ne pas froisser la Chine ne reconnaît pas Taïwan.

Or, Taïwan est confronté comme toutes les nations à la pandémie, mais cette dernière s'en sort assez bien et est même l'un des pays occidentaux qui s'en sort le mieux, malgré sa proximité avec la Chine.





When asked about Taiwan, WHO Dr. Aylward first pretended not hearing then awkwardly cut the line

