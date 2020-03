Options du sujet Imprimer le sujet

Jinroh Impressionante chaine logistique pour le transport des masques. #1

Je masterise ! Inscrit: 03/12/2017 18:49 Post(s): 3236 Karma: 4701 Depuis quelques jours, on a des blagues sur les rouleaux de wc et leurs valeurs..il y a quelques temps les masques ffp2 etaient une denrées usuelle...



FMJ65 Re: Impressionante chaine logistique pour le transport des masques. #2

J'aime glander ici Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 8671 Karma: 2513 A 0:30, on voit qu'ils ont même prévu des mesures ghostburster , des fois que les chinois nous envoient des fantômes !....



Canon anti-drones ... sans déconner ils ont peur qu'un drone vienne leur piquer une palette ?! ....

Jinroh Re: Impressionante chaine logistique pour le transport des masques. #3

Je masterise ! Inscrit: 03/12/2017 18:49 Post(s): 3236 Karma: 4701 FMJ65 l homme est cupide...y a une semaine, des membres d un hôpital ont ete surpris à essayer de voler des respirateurs pour les revendre...c est dire..

,8822901.php

Dans ces conditions, c est presque criminel. l homme est cupide...y a une semaine, des membres d un hôpital ont ete surpris à essayer de voler des respirateurs pour les revendre...c est dire.. https://www.google.com/amp/s/www.ladepeche.fr/amp/2020/03/28/deux-soignants-interpelles-pour-trafic-de-respirateurs-dans-le-val-de-marne ,8822901.phpDans ces conditions, c est presque criminel.

