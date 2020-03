Index des forums Koreus.com Software et Réseaux Aide pour une Macro Excel Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

J'ai un souci sur Excel et j'aimerai faire une macro pour rendre un fichier exploitable.

J'arrive pas à écrire cette macro...



En gros j'aimerai que la macro puisse chercher des mots-clés

si je trouve une cellule qui contient la phrase "numéro de dossier :" avec véritablement un numéro derrière, mais que la macro détecte juste cette partie de phrase et bien elle copie toute la cellule et la colle dans une feuille en A1



Puis elle vas chercher une seconde phrase "blablabla1 :" qu'elle colle en B1



et une troisièmement en C1.



ensuite la boucle repart chercher à nouveau la première phrase pour la mettre en A2

puis la deuxième phrase en B2, C2...etc



