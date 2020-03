Explication ludique par les policiers indiens

Options du sujet Imprimer le sujet

En Inde, les policiers sautent sur un gars au hasard pour expliquer comment le coronavirus prend le dessus parce qu'il est dehors pendant le confinement.

Je m'installe Inscrit: 29/11/2018 17:09 Post(s): 432 Karma: 525 Ca serait assez drôle si le virus fonctionnait comme ça: pour en guérir faut que tu le refiles à quelqu'un d'autre (ben oui parce qu'une fois qu'il a mis le chapeau sur l'autre, lui il l'a plus!). J'imagine pas le bordel que ça serait. "Touche, c'est toi le loup!" ^^

