Big Funk Brass rend hommage à Tarantino avec Rock The Stage

La fanfare la plus funky du moment, le Big Funk Brass, a mis en ligne un clip pour annoncer Higher, son nouvel album. Dans le clip de Rock The Stage, on remarque un clin d'oeil à deux de nos cinéastes préférés : Quentin Tarantino (Reservoir Dogs) et de David Fincher (Fight Club). Voilà de quoi nous faire entrer dans le groove !





