The Amazing Underwater Frozen Landscapes of Antarctica | Earth Unplugged





Hugh Miller a plongé dans les eaux de l'antarctique pour la série documentaire Blue Planet II (2017). Cette vidéo mélange quelques images et une petite narration de Miller.

