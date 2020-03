Options du sujet Imprimer le sujet

Avaruus Régis veut faire un faux suicide 1 #1

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 6204 Karma: 4901





Régis veut faire une vidéo hilarante d'un faux suicide avec du papier toilette et la porte de sa douche. Sacré Régis !

Contribution le : Aujourd'hui 19:44:44