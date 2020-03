Options du sujet Imprimer le sujet

chopsuey vidéo perso de confinement 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 02/05/2013 09:48 Post(s): 3719 Karma: 3238 Salut mes chers koreussiens, je passe le confinement avec un pote et pour s'occuper on fait des petites vidéos sans prétentions avec nos portables juste pour se marrer.

Je vous partage la dernière en date, elle dure 14 minutes.



La première partie de vidéo fait référence à d'autres vidéos qu'on a fait







